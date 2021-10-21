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Валентина Летяк |

У дитсадку Кременчука дерево впало на двох дітей

дерево впало на двох дітей

Двох малюків травмовано внаслідок падіння дерева на території одного з дитсадків міста Кременчук Полтавської області.

Місцева поліція отримала інформацію від медиків про травмування дітей у дитячому садку по вулиці Софіївській 21 жовтня близько 12.00.

Обох дітей госпіталізовано до лікарні. За даними кременчуцьких ЗМІ, у п’ятирічного хлопчика діагностували переломи стегна, а чотирирічна дівчинка нині у комі в реанімаційному відділенні.

Пізніше з’ясувалося, що дерево травмувало також виховательку. Вона також знаходиться в лікарні.

Діти гуляли в павільйоні, коли піднявся вітер, вихователька повела їх в групу. У цей момент і впало дерево, яке було не аварійне.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вона з’ясовує усі обставини травмування вихованців дитячого дошкільного закладу.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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