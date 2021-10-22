Чотирирічна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому саду, померла

У Кременчуці померла чотирирічна дівчинка, на яку напередодні впало дерево в дитячому садку.
Травму отримав ще 5-річний хлопчик. Його також госпіталізували в лікарню.
– Загалом під час прогулянки разом з вихователькою у дворі перебували 18 дітей, – повідомляє прес-служба поліції в області.
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом травмування деревом дітей в садку за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.
Розслідування трагедії триває.
За даними кременчуцьких ЗМІ, у п’ятирічного хлопчика діагностували переломи стегна, а чотирирічна дівчинка знаходилася у комі в реанімаційному відділенні.
Пізніше з’ясувалося, що дерево травмувало також виховательку. Вона теж у лікарні.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція