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Абрамова Юлія |

Чотирирічна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому садку, померла

Чотирирічна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому садку, померла

У Кременчуці померла чотирирічна дівчинка, на яку напередодні впало дерево в дитячому садку.

Травму отримав ще 5-річний хлопчик. Його також госпіталізували в лікарню.

– Загалом під час прогулянки разом з вихователькою у дворі перебували 18 дітей, – повідомляє прес-служба поліції в області.

Чотирирічна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому саду, померла

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом травмування деревом дітей в садку за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.

Розслідування трагедії триває.

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За даними кременчуцьких ЗМІ, у п’ятирічного хлопчика діагностували переломи стегна, а чотирирічна дівчинка знаходилася у комі в реанімаційному відділенні.

Пізніше з’ясувалося, що дерево травмувало також виховательку. Вона теж у лікарні.

ДжерелоНацполіція

ФотоНацполіція

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