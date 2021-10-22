У Запоріжжі засудили банду клофелінщиків, які вбили людину

Двох мешканців Запоріжжя було засуджено за неодноразові крадіжки та розбійні напади.

Неодноразово судима жінка разом з її спільником розробила певний план, повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області.

Згідно із задумом, зловмисниця підшуковувала нетверезих осіб біля розважальних закладів. Потім вона зав’язувала з ним знайомство і пропонувала відправиться в більш затишне місце: наприклад, до парку, або на дитячий майданчик.

Там жінка додавала жертвам в міцні напої медпрепарат нейролептичної дії.

Поки потерпілі були непритомні зловмисниця з подільником крали в них усе цінне: мобільні телефони, ювелірні прикраси, гроші та банківські картки.

Організм однієї з жертв не впорався з одночасним впливом снодійного й алкоголю, що призвело до смерті 27-річного чоловіка.

Того разу зловмисниця діяла самостійно, що й дозволило правоохоронцям її затримати.

Їй пред’явили звинувачення за ч.2 ст.185 (Крадіжка), ч.2 і ч.4 ст.187 (Розбій), п.6 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство), а також ч.1 ст.357 (Незаконне привласнення документів, штампів, або печаток) КК України. За це їй присудили 15 років колонії суворого режиму з конфіскацією майна.

Її спільника звинувачують в порушенні ч. 2 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч. 1 ст. 357 (Незаконне привласнення документів, штампів, або печаток) КК України. За цими звинуваченнями він отримав вісім років і три місяців ув’язнення із конфіскацією майна.