Під Києвом п’яний чоловік пограбував магазин та стріляв у водія вантажівки

У Київській області правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який пограбував магазин, а потім розбив скло вантажного автомобіля Isuzu та вистрілив у водія транспортного засобу.

За даними Національної поліції, спочатку житель села Глибоке Київської області зайшов до магазину, почав погрожувати касиру пістолетом, вкрав продукти та втік.

Після цього чоловік розбив бокове скло вантажівки Isuzu та декілька разів вистрілив у сторону 33-річного громадянина, який перебував за кермом.

Правоохоронці встановили прикмети стрілка та за менш як годину затримали його. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець села Глибоке, розташованого у Київській області.

Поліцейські вилучили зброю. Під час освідування встановили, що правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. За даними поліції, постраждалих немає.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 187 (Розбій) та статтею 296 (Хуліганство) КК України. Найбільше покарання за ці злочини передбачає ув’язнення терміном від трьох до семи років.