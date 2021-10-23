У реанімації Славутської міської лікарні, що в Хмельницькій області, будь-якої миті може закінчитись кисень для інфікованих коронавірусом. Про це лікарі повідомили родичам пацієнтів.

Останні пішли сваритися до мера Василя Сидора та шукати місця для рідних у лікарнях сусідніх міст.

– Лікарі сказали, що може не стати кисню, і всі, хто перебувають у реанімації, можуть померти. Людини без кисню не стає за дві хвилини. Вона синіє, кричить і помирає, – говорить родич однієї з пацієнток лікарні Сергій Яковчук.

Олена Добрінчук знайшла для хворої матері місце в реанімації сусіднього Нетішина. Туди жінку перевезли каретою швидкої, але її стан досі залишається тяжким.

У реанімації Славутської лікарні таких хворих – п’ятеро.

Аби забезпечити пацієнтів киснем, директор Славутської лікарні Леонід Радзивілюк поїхав домовлятися про постачання з Хмельницькою АЕС. Ситуацію він називає складною, але контрольованою. А в тому, що сталося, звинувачує урядовців.

– Сьогодні держава не готова ні до третьої, ні до четвертої хвилі коронавірусу. Обіцяли кисневі станції, що грошей буде повно. Немає ні грошей, ні станції, – обурюється директор лікарні.

У мерії кажуть, що кисню бракує і з інших причин. Зокрема, Львівгаз повідомив, що не спроможний забезпечити заклад киснем через зупинку виробництва.

Поки чиновники заспокоюють, що кисню для хворих у Славуті вистачить щонайменше на кілька днів.

Однак медики певні: цієї паніки могло б і не бути, якби громадяни не ігнорували вакцинацію.

– Із усіх пацієнтів у важкому стані – лише один вакцинований. Решта всі – невакциновані, – наголошує завідувач реанімації Славутської міської лікарні Михайло Ціж.

Медик нагадує: специфічного лікування від коронавірусу не існує. Єдиним “препаратом” проти Covid-19 є вакцинація.