Смертельне побиття поліцейського в Чернігові: підозру отримали двоє патрульних

У Чернігові повідомили про підозру двом співробітникам обласного управління патрульної поліції в справі про смертельне побиття поліцейського Артура Єрохіна.

Як зазначили в Чернігівській обласній прокуратурі, патрульні отримали підозру, оскільки у вечір побиття залишили своїх колег-поліцейських без допомоги під час побиття їх групою підлітків.

Напад групи осіб на двох правоохоронців, котрі на той момент перебували у відпустці, стався в ніч на 2 жовтня цього року на вулиці Незалежності в Чернігові.

За даними слідства, свідками нападу підлітків на поліцейських стали співробітники управління патрульної поліції в Чернігівській області. Однак патрульні нічого не зробили, аби допомогти колегам, а просто залишили місце інциденту.

Унаслідок жорстокого побиття групою молодиків один із поліцейських – 30-річний Артур Єрохін – загинув на місці, а інший був госпіталізований.

– Правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, унаслідок чого один із них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні, – наголосили в прокуратурі.

Відтак, двом співробітникам патрульної поліції повідомили про підозру за ч.3 ст.135 Кримінального кодексу України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть). Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше правоохоронці затримали в цій справі шістьох молодиків, але підозру вручили лише чотирьом, які безпосередньо наносили тілесні ушкодження поліцейським. Серед них є троє неповнолітніх: наймолодшому з нападників 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Суд відправив їх під варту терміном на два місяці. Затриманим інкримінують вчинення умисного вбивства (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України), а також незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Підозру отримав і 32-річний мешканець Чернігова, який забрав сумку одного з потерпілих.

Що відомо про побиття поліцейських у Чернігові?

У ніч з 1 на 2 жовтня у Чернігові було скоєно напад на двох правоохоронців. У мікрорайоні Масани випадкові перехожі помітили тіло 30-річного загиблого капітана поліції Артура Єрохіна.

Його колегу Володимира Савона госпіталізували до реанімації у важкому стані з проламаною головою.

На правоохоронців скоїла напад група молодиків. Після побиття зловмисники залишили поліцейських стікати кров’ю й подалися геть.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтями Умисне вбивство та Грабіж. Найбільше покарання передбачає ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура