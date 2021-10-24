У Сумській області місцевий мешканець три роки вчиняв сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчинки. На момент, коли все почалося, дитині було лише 11 років.

Як поінформували в прес-службі Сумської обласної прокуратури, дитина, над якою три роки знущався 50-річний чоловік, була дочкою співмешканки його сина.

– Чоловік із 2018 року періодично вчиняв сексуальне насильство щодо дівчини, якій на той час було 11 років. Оскільки син підозрюваного співмешкав із матір’ю потерпілої, то дівчинка приходила до нього, щоб допомогти по господарству. Користуючись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчиняв із дитиною насильницькі дії сексуального характеру, – розповіли в прокуратурі.

Дівчинка терпіла знущання понад три роки, і лише коли зловмисник одного дня під час сварки почав бити її матір, а потім і її саму, наважилася все розповісти. Після цього мати дитини звернулася до правоохоронних органів.

Зловмисник під час допиту спробував підкупити слідчого поліції, запропонувавши йому 50 тис. грн в обмін на знищення матеріалів кримінального провадження. Поліцейський натомість повідомив про спробу підкупу керівництву.

Було проведено операцію, під час якої правоохоронці задокументували передачу зловмисником авансу в розмірі п’яти тис. грн. Після цього чоловіка затримали.

Розслідування проти 50-річного зловмисника здійснюється за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої дитини, нанесення їй легких тілесних ушкоджень та надання неправомірної вигоди слідчому з метою впливу на нього (ч. 4 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 369 та ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України).

Найважче покарання передбачено ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) – у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Прокуратура проситиме обрати затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок в Україні за останній час.

Так, у Житомирській області 44-річний чоловік протягом року ґвалтував неповнолітню доньку. Його вже затримали.

У Києві нещодавно взяли під варту чоловіка, який протягом п’яти років розбещував та ґвалтував неповнолітню доньку співмешканки.

Крім того, в столиці до п’яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який вчиняв розпусні дії в дитячих поліклініках.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура