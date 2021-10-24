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Юлія Захарченко |

У Кам’янець-Подільському під час пожежі врятували матір з немовлям

У Кам’янець-Подільському під час пожежі врятували матір з немовлям

У місті Кам’янець-Подільський сталася пожежа у квартирі багатоповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Розвадовського.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув у приміщенні квартири вранці у неділю, 24 жовтня.

Під час пожежі після добового чергування повертався додому капітан служби цивільного захисту ДСНС Анатолій Сидельник.

Керівник караулу побачив людей, яким була необхідна допомога. Він не гаяв часу, піднявся на висувній драбині у вікно квартири, розташованої на третьому поверсі будинку, та врятував матір з немовлям.

У ДСНС зазначили, що у приміщенні спостерігалося сильне задимлення. Рятувальникам довелося застосувати апарати захисту органів дихання та зору, щоб затушити полум’я.

Однак працівникам ДСНС все ж вдалося локалізувати та ліквідувати вогонь у квартирі житлового будинку. Наразі фахівці та правоохоронці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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