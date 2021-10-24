У лісі на Херсонщині знайшли повішеним 32-річного поліцейського

У місті Олешки Херсонської області знайшли мертвим 32-річного поліцейського. Випадковий перехожий знайшов його повішеним у лісі.

За словами 59-річного чоловіка, він виявив труп під час прогулянки в лісі. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

За даними Національної поліції, на тілі загиблого фахівці не виявили слідів насильницької смерті під час зовнішнього огляду.

Відомо, що загиблий правоохоронець – 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження, у рамках якого з’ясовують всі обставини смерті патрульного поліцейського та проводять необхідні медичні експертизи.

Про факт смерті правоохоронця повідомили до Державного бюро розслідувань. Наразі слідство триває.