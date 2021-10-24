У Миколаєві 80-річна пенсіонерка зарубала сокирою знайому

У Миколаєві 80-річна пенсіонерка зарубала сокирою свою 49-річну знайому.

Інцидент стався пізно увечері у суботу, 23 жовтня, передає прес-служба місцевого управління поліції.

Труп загиблої виявив сусід підозрюваної, який і викликав правоохоронців.

Прибулі на місце події силовики зафіксували смерть жінки, у якої виявили множинні травми голови.

Поліцейські затримали пенсіонерку в порядку ст.208 (Арешт уповноваженою особою) КПК України. Розпочато кримінальне провадження за фактом ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. При цьому свідчати підозрювана відмовляється.

Щоб встановити точну причину смерті, тіло загиблої направили на експертизу. Крім того, на дослідження було відправлено і ймовірне знаряддя злочину.

Вирішується питання щодо висунення звинувачень 80-річній жінці і обрання їй запобіжного заходу.