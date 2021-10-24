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Дмитро Кудрявцев |

У Миколаєві 80-річна пенсіонерка зарубала сокирою знайому

Топор

У Миколаєві 80-річна пенсіонерка зарубала сокирою свою 49-річну знайому.

Інцидент стався пізно увечері у суботу, 23 жовтня, передає прес-служба місцевого управління поліції.

Труп загиблої виявив сусід підозрюваної, який і викликав правоохоронців.

Прибулі на місце події силовики зафіксували смерть жінки, у якої виявили множинні травми голови.

Поліцейські затримали пенсіонерку в порядку ст.208 (Арешт уповноваженою особою) КПК України. Розпочато кримінальне провадження за фактом ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. При цьому свідчати підозрювана відмовляється.

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Щоб встановити точну причину смерті, тіло загиблої направили на експертизу. Крім того, на дослідження було відправлено і ймовірне знаряддя злочину.

Вирішується питання щодо висунення звинувачень 80-річній жінці і обрання їй запобіжного заходу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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