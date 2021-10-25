У Києві на платформі станції метро Дорогожичі померла жінка. Їй було 80 років. Про це повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Трагедія сталася близько 08.00.

– Жінці намагалися допомогти з використанням дефібрилятора, однак безрезультатно, – говорить Наталія Макогон.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

– Усі, хто працював на місці події, робили все можливе. Треба розуміти, що дефібрилятор – це не панацея. Усе залежить від стану людини. Він може допомогти або ні. Жінка була літньою. За попередньою інформацією, їй було 80 років, – додає працівниця метрополітену.

Роботу метрополітену на час роботи слідчих не зупиняли. Столична підземка наразі працює в звичайному режимі.

Причини смерті, за словами заступниці начальника Київського метрополітену Наталії Макогон, буде з’ясовувати судово-медична експертиза.

Як повідомила в коментарі Фактам ICTV прес-офіцер Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва, особу померлої встановлено.

– 80-річній жінці стало зле в метро і вона померла. Причину смерті встановить у висновку судмедексперт, – зауважує прес-офіцер.

Правоохоронці вже повідомили рідним жінки про смерть.

Кримінальне провадження відкрили за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України із приміткою Природна смерть.

Джерело: Україна 24