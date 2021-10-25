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Дмитро Кудрявцев |

За життя хлопця боролися чотири дні: на Полтавщині від опіків загинув підліток

За життя хлопця боролися чотири дні: на Полтавщині від опіків загинув підліток

У Полтавській області загинув 12-річний хлопчик, якого 20 жовтня доставили в лікарню з численними опіками.

За попередньою інформацією, дитина отримала травми на кухні в середу, 20 жовтня, передає прес-служба місцевого управління поліції.

Лікарі чотири дні боролися за життя хлопця, однак врятувати його не вдалося.

Згідно з повідомленням правоохоронців, розпочато кримінальне провадження за ст.115 (Умисне вбивство) КК України. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії, спрямовані на з’ясування причин травмування і загибелі дитини, тривають.

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Джерело: Нацполіція

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