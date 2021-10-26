Пожежа у Києві – подробиці пожежі на Героїв Дніпра

Вранці сьогодні, 26 жовтня, в Оболонському районі Києва спалахнув вогонь у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Повідомлення про пожежу до рятувальної служби надійшло о 7.28. Очевидці події заявили, що в будинку на вулиці Героїв Дніпра, 57 щось горить.

Рятувальники, які прибули на місце події, побачили, що полум’я розгорілося в одній з квартир на п’ятому поверсі. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 20 кв. м через 25 хвилин, а повністю ліквідувати – ще через 16 хвилин.

Для гасіння полум’я залучили 15 рятувальників з особового складу, чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, ніхто не постраждав під час пожежі. Наразі фахівці та правоохоронці з’ясовують можливі причини загоряння вогню.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом доби на території України сталося 424 пожежі, в яких загинули четверо людей та ще троє осіб постраждали. Однак вогнеборцям вдалося врятувати двох громадян.

Загалом з початку 2021 року в Україні сталося 68 103 пожежі, в яких загинули 1 290 громадян та постраждали 1 094 людини. Врятувати вдалося 1 405 людей.