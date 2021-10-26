Вибух в Обухівському районі Київської області в дитячому садочку – перші подробиці вибуху

В Обухівському районі Київської області на території дитчого садочка у селі Кодаки стався вибух побутового газу.

На щастя, жертв та потерпілих немає. Приміщення садочку зазнало значних механічних пошкоджень.

Правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом. Що спричинило вибух у приміщенні котельні та харчоблоку наразі встановлюють працівники Київоблгазу.

У дитячому садочку на Київщині стався вибух побутового газу / 2 фотографии

Наразі на місці вибуху присутні керівництво Васильківської територіальної громади та керівництво Васильківського відділу поліції.

Правоохоронці повідомили, що буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин і обставин, що призвели до розгерметизації газової труби.

Нещодавно у Приморську Запорізької області стався потужний вибух, в результаті якого було повністю знищено двоповерховий житловий будинок.

60-річного власника вдалося витягти з-під завалів будинку та надати чоловікові необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, потерпілий намагався накласти на себе руки, підірвавши в будинку газо-повітряну суміш.