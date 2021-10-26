Вбивство в Харківській області

У селі Калинівка Харківської області 40-річний чоловік задушив матір, а сам повісився в сараї.

Почали шукати раптово зниклу родину завдяки жінці, яка двічі на тиждень возить до села продукти харчування.

Ніні Василівні здалося підозрілим, коли до неї двічі поспіль не прийшла за хлібом 67-річна Валентина. Не могли знайти і її сина Михайла.

Селяни пішли до старости, щоби той викликав на пошуки правоохоронців. Коли ті відчинили двері будинку, то на ліжку побачили мертву пенсіонерку зі слідами удушення на шиї.

Посеред сараю в зашморзі висів її 40-річний син. У передсмертній записці чоловік написав, що наклав на себе руки через борги.

– Я була шокована. Цілу ніч не спала – плакала! Вона дуже доброю жінкою була, дуже! Працювала дояркою. 30 років тому після розлучення з чоловіком приїхала з сином Мишком із Донбасу. Він був дуже непоганим хлопчиком, – говорить сусідка Катерина Федорівна.

За словами співробітника Ізюмського районного управління поліції Сергія Мирошніченка, борги в чоловіка були, але нині цю версію відпрацьовують слідчі.

У тому, що Михайло здатен на вбивство, половина односельців навіть не сумнівається. Люди кажуть, що чоловік фактично жив за рахунок жінки, ще й піднімав на неї руку.

– Ходила вона, звичайно, в синцях. Люди казали, що начебто б’є. Коли запитували, то відповідала, що впала. Так часто падала… Тому, мабуть, щось було, – припускає односелець Андрій.

Потім з’ясувалося, що напередодні вбивства Михайло шукав покупців на материн пай землі, але охочих у селі не знайшлося.

Перед самогубством Михайло спалив документи на пай, щоби той не дістався його кредиторам.

– Які такі можуть бути борги, щоб не розрахуватися з ними, – дивується колишній однокласник Михайла Андрій. – Ну скільки ти кредитів візьмеш? Ну 50 тис. Більше як людині, що не працює, не дадуть. А якби продати пай, то вистачило б.

Нині в поліції вивчають усі деталі, оскільки є версія, що у справі про смерть родини можуть бути сторонні фігуранти.

Наразі провадження відкрили за фактом умисного вбивства та чекають висновків судових експертиз.