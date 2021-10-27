Поліція Харкова з’ясувала, на кого зареєстрований автомобіль Infiniti, за кермом якого 16-річний хлопець здійснив смертельну ДТП 26 жовтня.

За даними поліції, транспортний засіб зареєстрований на матір винуватця ДТП Миколи Харківського. Посвідчення водія у нього не було взагалі – він його не отримував.

Про це під час брифінгу розповів Олександр Умніков – начальник відділу Слідчого управління поліції.

– Автомобіль Infiniti зареєстрований на матір водія – мешканця 2005 року народження. Посвідчення водія не було.

Про смертельне ДТП у Харкові стало відомо увечері 26 жовтня. На відео з камер спостереження видно, як автомобіль Infiniti перетинає перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської, ігноруючи червоне світло на світлофорі. На великій швидкості він протаранив автомобіль Chevrolet.

Попередньо, швидкість, з якою рухалася іномарка, перевищила позначку 100 км/год. Внаслідок потужного зіткнення 58-річний керманич Chevrolet загинув на місці.

Двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина, які перебували в авто, дістали травм різної важкості.

16-річний водій сильно не постраждав, його затримали поліцейські. Наразі хлопець перебуває у слідчому ізоляторі – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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