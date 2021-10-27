У Стамбулі вийшло з ладу метро: пасажирам довелося йти тунелем до станції

У метро у Стамбулі (Туреччина) через технічні несправності пасажири були змушені вийти з вагонів і тунелем добиратися до найближчої станції.

Інцидент стався близько 20.30 за місцевим часом поблизу станції Кіразлі на лінії метро Єнікапи-Кіразли.

Пасажири фіксували ситуацію, що сталася, на свої мобільні телефони.

— Наші рейси затримуються через технічну несправність на лінії M1B Єнікапи-Кіразли, – йдеться у заяві стамбульського метрополітену.

Через технічні несправності виникли затори, зокрема утворилися натовпи людей на станціях.

Після проведених робіт несправності усунули та курсування потягів повернули до звичного режиму.

Стамбульський метрополітен налічує вісім робочих гілок. Ще три лінії – на стадії будівництва та планування. Лінія M1 Єнікапи-Кіразлі була введена в експлуатацію у 1989 році.

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Джерело: Haberler.com