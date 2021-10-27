Батьки 16-річного Миколи Харківського, якого називають винуватцем смертельної ДТП у Харкові, пропонують одному з пасажирів, який перебував в автомобілі Infinity на момент аварії, взяти на себе провину.

Як повідомив керівник громадської організації Хантерс-Харків Станіслав Жадан, за такі свідчення готові заплатити великі гроші. Про це стало відомо після того, як активісти поспілкувалися із сестрою одного із пасажирів Infinity.

– Наскільки нам відомо, батьки пропонують величезні гроші для того, щоб один із пасажирів цього автомобіля взяв провину на себе, – повідомив Станіслав Жадан у соцмережах.

Смертельна ДТП у Харкові сталася 26 жовтня. Автомобілі марки Infinity та Chevrolet зіткнулися на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. 58-річний водій Chevrolet одразу загинув на місці.

Троє пасажирів Infinity дістали травм і наразі перебувають у реанімаційному відділені лікарні. Це двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина. Винуватцем смертельної ДТП на Одеській у Харкові називають 16-річного водія Infinity Миколу Харківського.

Харківська обласна прокуратура повідомила 16-річному юнаку про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Хлопець перебуває у слідчому ізоляторі. 28 жовтня йому планують обрати запобіжний захід.