Бойовики поранили двох українських військових в зоні ООС

28 жовтня на Донбасі бойовики поранили двох українських військовослужбовців. Бійцям надали медичну допомогу, а потім доправили до лікарні.

Наразі стан здоров’я обох поранених – середньої важкості. Станом на 17.00 російські найманці сім разів порушували мирні домовленості, зокрема, чотири рази застосовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Біля селища Троїцьке Луганської області окупанти використовували стрілецьку зброю. Поблизу населеного пункту Новозванівка – гатили з міномета калібру 120 мм, а біля Красногорівки та Кримського – з цієї ж зброї калібру 82 мм.

Неподалік Луганського Донецької області позиції українських захисників атакували з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь на провокації без використання забороненої зброї.

Протягом попередньої доби, 27 жовтня, окупанти порушили режим тиші 15 разів. Під час обстрілу дістав поранення український захисник. На жаль, від отриманої травми він помер.

За день російські найманці тричі стріляли зі зброї, яку забороняють Мінські домовленості.

Читайте: