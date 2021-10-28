Автомобіль Infiniti, який 26 жовтня вилетів на червоний сигнал світлофора та скоїв зіткнення із Chevrolet Aveo, належить матері 16-річного водія Миколи Харьківського.

Про це журналістам повідомила адвокат підозрюваного Інна Даниленко.

Автомобіль мати Миколи Харківського придбала близько тижня тому, поставила його на СТО та поїхала до Німеччини.

Забрати іномарку мав повнолітній друг її сина.

– Мати зараз у Німеччині, вона не знала, що таке може статися. Вона наступного тижня приїде. Із собою вона забрала техпаспорт та ключі, – зазначила адвокат.

За словами Інни Даниленко, Микола Харківський разом із повнолітнім другом забрали автівку із СТО того ж дня.

ДТП у Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій на Infiniti проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару просто розірвало на частини. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Постраждало і троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців та 16-річна пасажирка.

Водію Infiniti Миколі Харківському допомогу надали амбулаторно.