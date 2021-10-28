У місті Васильків (Київська область) затримали озброєного чоловіка, який погрожував медику пістолетом у місцевій лікарні.

За даними ГУ Національної поліції Київської області, інцидент трапився в ніч з 27 на 28 жовтня.

Відомо, що 36-річний чоловік, місцевий мешканець, прийшов у приймальне відділення лікарні Василькова. Після нетривалої розмови з медсестрою він витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив зброю на неї. Відео цього моменту оприлюднив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, медпрацівниця не розгубилася, зачинила двері та викликала правоохоронців.

Як з’ясували поліцейські, чоловік, погрожуючи медику пістолетом, вимагав, щоб у лікарні якомога швидше обстежили його дружину, яка вивихнула руку.

Після того, як медсестра викликала поліцію, зловмисник закопав зброю біля лікарні.

За даними поліції, раніше того ж дня цей чоловік у стані алкогольного сп’яніння ходив містом та погрожував зброєю водіям, вимагаючи, аби ті швидко відвезли його дружину до лікарні. Зрештою один із водіїв таки погодився підвезти подружню пару.

Погрожував медику пістолетом: у лікарні під Києвом затримали озброєного чоловіка / 4 фотографии

Зловмисника, який погрожував зброєю медику, вже затримали, а пістолет вилучили та передали на експертизи.

Правоохоронці розслідують інцидент за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нещодавно в Київській області правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який пограбував магазин, після чого розбив скло вантажного автомобіля Isuzu та вистрілив у водія транспортного засобу.

А наприкінці серпня в Києві затримали 37-річного чоловіка, який погрожував вбивством екс-дівчині після розриву стосунків з нею.

Джерело: Національна поліція Київської області, Андрій Нєбитов

Фото: Національна поліція Київської області, Андрій Нєбитов