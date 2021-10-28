Усі троє пасажирів Infiniti, які зазнали травм у ДТП у Харкові 26 жовтня, перебувають у стабільному стані. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, 28 жовтня 16-річну постраждалу переведуть із лікарні невідкладної допомоги до дитячого травматологічного відділення обласної лікарні.

– Дівчинці потрібен дитячий травматолог. За нею потрібно спостерігати, щоб все було гаразд, – сказала заступниця міського голови.

Також Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що до міськради за допомогою поки не звертався ніхто з родичів травмованих чи загиблого.

– Ініціатором надання матеріальної допомоги має бути людина, яка цього потребує. Якщо в них буде така потреба, вони знають, що можуть звернутися. Сума залежатиме від ситуації, – додала заступниця міського голови.

Смертельна ДТП в Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій Infiniti на швидкості проїхав перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської на червоний сигнал світлофора та скоїв зіткнення із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару розірвало на частини, 58-річний водій загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – госпіталізували до лікарні із численними травмами.

Водію Infiniti Миколі Харківському допомогу надали амбулаторно.

Джерело: Суспільне

Фото: Департамент соціальної політики Харківської міськради