З’явилося перше відео з місця ДТП у Харкові за участі автомобіля Infiniti, яке сталося увечері 28 жовтня. За попередніми даними, жінка за кермом авто на смерть збила іншу жінку.

Смертельна аварія у Харкові сталася на вулиці Героїв Сталінграду, 5.

Про смертельне ДТП у Харкові на Героїв Сталінграду стало відомо увечері 28 жовтня. За попередніми даними, жінка за кермом Infiniti збила пішохода.

Від удару жінку, яка переходила дорогу, нібито відкинуло під колеса Daewoo Lanos, водій якого не встиг зреагувати та наїхав на тіло.

Медики після приїзду констатували смерть постраждалої.

Очевидці аварії кажуть, що вона сталася неподалік від місця резонансного ДТП у Харкові 26 жовтня, де 16-річний водій також на Infiniti зіткнувся з Chevrolet.

Неповнолітній намагався перетнути перехрестя на червоне світло автомобіля і на великій швидкості протаранив Chevrolet. Водій останнього загинув на місці. Трагедія сталася на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської.

Винуватця ДТП затримали і уже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі.