Адвокатка підозрюваного в смертельній ДТП в Харкові Миколи Харківського Інна Данилова клопотатиме про цілодобовий домашній арешт своєму підозрюваному.

Про це вона повідомила журналістам під будівлею суду, де Миколі Харківському обиратимуть запобіжний захід.

Прокуратура ж наполягатиме на взятті підозрюваного під варту.

За словами захисниці Миколи Харківського Інни Данилової, підозрюваний пам’ятає лише момент удару, а чи був за кермом – ні.

Натомість вона додає, що Микола Харківський готовий понести відповідальність, якщо він дійсно перебував за кермом.

Судове засідання, під час якого Миколі Харківському мають обрати запобіжний захід, відбудеться сьогодні, 28 жовтня.

Смертельна ДТП у Харкові сталася на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської 26 жовтня о 20.40.