У Вінницькій області протягом четверга, 28 жовтня, сталися три пожежі, унаслідок яких загинули двоє людей, а ще одна травмувалася.

Перший випадок стався у місті Жмеринка. Вогонь спалахнув на площу близько трьох кв. м у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники винесли із задимленої кімнати власника житла. Вогонь пошкодив домашні речі.

Друга пожежа спалахнула у селі Голубече в приватному житловому будинку. Рятувальники виявили в одній з кімнат власника помешкання без ознак життя.

У ніч з 28 на 29 жовтня сталася третя пожежа у селі Балабанівка. За даними ДСНС, загорілася літня кухня. Вогонь знищив покрівлю будівлі на площі 45 кв. м та домашні речі.

Під час гасіння полум’я рятувальники виявили у приміщенні тіло чоловіка. Наразі правоохоронці з’ясовують ймовірні причини виникнення пожеж.

Для ліквідації вогню від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучили 12 рятувальників та три спеціальні автомобілі.