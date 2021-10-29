Пожежа у селі Плоский потік: подробиці пожежі на Закарпатті

У селі Плоский потік Закарпатської області у житловому будинку спалахнув вогонь. Унаслідок пожежі загинули 62-річна бабуся та її чотирирічний онук.

За даними Національної поліції, в цей час дитина гостювала у пенсіонерки в селі, розташованому неподалік міста Сваляви.

Вогонь спалахнув ввечері 28 жовтня. До поліції надійшло повідомлення від рятувальної служби про пожежу о 21.20.

На місце події прибули правоохоронці, які дізналися, що під час ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку під уламками знайшли двох людей без ознак життя.

Слідчі мають декілька версій щодо причин спалаху полум’я, серед яких – можлива несправність пічного опалення. Остаточні обставини трагедії зможуть встановити після проведення необхідних експертиз.

Тіла 62-річної пенсіонерки та її чотирирічного онука направили до прозектури, щоб встановити точну причину смерті.