Пожежа у селі Плоский потік: подробиці пожежі на Закарпатті

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Юлія Захарченко |

Трагедія на Закарпатті: під час пожежі загинули 4-річний хлопчик та його бабуся

Трагедія на Закарпатті: під час пожежі загинули 4-річний хлопчик та його бабуся

У селі Плоский потік Закарпатської області у житловому будинку спалахнув вогонь. Унаслідок пожежі загинули 62-річна бабуся та її чотирирічний онук.

За даними Національної поліції, в цей час дитина гостювала у пенсіонерки в селі, розташованому неподалік міста Сваляви.

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Вогонь спалахнув ввечері 28 жовтня. До поліції надійшло повідомлення від рятувальної служби про пожежу о 21.20.

На місце події прибули правоохоронці, які дізналися, що під час ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку під уламками знайшли двох людей без ознак життя.

Слідчі мають декілька версій щодо причин спалаху полум’я, серед яких – можлива несправність пічного опалення. Остаточні обставини трагедії зможуть встановити після проведення необхідних експертиз.

Тіла 62-річної пенсіонерки та її чотирирічного онука направили до прозектури, щоб встановити точну причину смерті.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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