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Юлія Захарченко |

Вулиці затопило гарячою водою: у Києві прорвало теплотрасу

асфальт

У Києві в Подільському районі стався величезний прорив теплотраси на ділянці автодороги, де нещодавно оновили дорожне покриття.

За даними Київ Оперативний, вулицю Скляренка дорогою до Куренівського парку повністю затопило гарячою водою.

За даними видання, станом на 11.25 аварійники ще не прибули на місце аварії. Інформації про постраждалих наразі немає.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що трубу прорвало посеред дороги, а з-під землі вирвався фонтан брудної води висотою близько 10 метрів.

Нещодавно на вулиці Скляренка оновили дорожнє покриття. Найімовірніше, тепер комунальники знову проводитимуть ремонті роботи цієї автодороги.

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Фото: Dreamstime

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