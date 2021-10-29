У Києві в Подільському районі стався величезний прорив теплотраси на ділянці автодороги, де нещодавно оновили дорожне покриття.

За даними Київ Оперативний, вулицю Скляренка дорогою до Куренівського парку повністю затопило гарячою водою.

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За даними видання, станом на 11.25 аварійники ще не прибули на місце аварії. Інформації про постраждалих наразі немає.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що трубу прорвало посеред дороги, а з-під землі вирвався фонтан брудної води висотою близько 10 метрів.

Нещодавно на вулиці Скляренка оновили дорожнє покриття. Найімовірніше, тепер комунальники знову проводитимуть ремонті роботи цієї автодороги.