З різницею в один день: у Києві від коронавірусу померло подружжя письменників

У Києві від коронавірусу померло подружжя письменників. Олена та Тимур Литовченки пішли з життя з різницею в один день. Про це повідомила їхня донька Людмила.

Людмила Литовченко розповіла, що її батьки мали інвалідність і не могли самостійно пересуватися. В Олени Литовченко були проблеми з ногою – запалення ендопротезу колінного суглоба. Їй не проводили операцію.

Тимур Литовченко мав інвалідність 1 групи, у нього був цукровий діабет та інші хвороби.

Як стверджує донька, подружжя не отримало щеплення від коронавірусу, оскільки сімейний лікар не змогла організувати приїзд бригади до них.

Олена та Тимур Литовченки прожили разом 37 років. Вони обоє народилися у 1963 році та прославилися своїми романами, зокрема на історичну тематику.

Разом та окремо вони отримали низку нагород – відзнаки Золотий письменник України, Меч слова, премію Василя Юхимовича та Пантелеймона Куліша, нагороду конкурсу Найкраща книга України у номінації Моя країна тощо.

Лише цього року Олена та Тимур Литовченки випустили книгу під назвою Книга безнадії 1991-2004. Серед популярних робіт також: Фатальна помилка, Пустоцвіт, Шалені жахи, Принц України, Кинджал проти шаблі тощо.

Захворюваність на коронавірус в Україні зростає. За останню добу в Україні зафіксували новий рекорд – 26 870 випадків інфікування.

648 людини померли внаслідок ускладнень, за весь час пандемії зафіксовано 66 852 летальних випадків. Водночас з початку кампанії з вакцинації щеплення від коронавірусу отримали 9 790 280 людей, з них – понад 7 млн двома дозами.

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Фото: Олена Литовченко