Вбив матір через гроші: в Ірпені правоохоронці затримали зловмисника

В Ірпені мешканці багатоповерхівки роками жили спокійно, аж доки будинком не прокотилася тривожна звістка – зникла їхня самотня сусідка, 72-річна Лариса. Двері зачинені, а в квартирі – зловісна тиша. Першою на сполох забила Вікторія, яка живе за стінкою.

– Запаху не було. Я ходила нюхала двері, бо думала, що їй погано стало. Ну, доросла людина. Вона кашляла, думала може коронавірус, – згадувала сусідка.

Син теж не дозвонився до матері, бо її телефон був вимкнений. Перевірити, чи з мамою все гаразд В’ячеслав просто не міг, бо живе у Великій Британії. Тому попросив сусідів негайно знайти старшого брата. Сергій прийшов, але без ключів.

Син пенсіонерки заліз до замкненоі квартири на другому поверсі через вікно. Він побачив бездиханне і скривавлене тіло матері на підлозі, а навколо був страшний гармидер, розкидані абсолютно усі речі, наче у кімнаті хтось щось шукав.

Обличчя Лариси було аж синє від побоїв. Хтось бив її до нестями, зламав нещасній ніс. Тіло пролежало у помешканні понад тиждень, сказали експерти.

– Багато було на ній синяків, видно питали її. Бо вона вродіби квартиру продала та мабуть гроші мала. І вродіби задушили, – сусідка загиблої пенсіонерки.

Правоохоронці одразу припустили, що підозрюваний – хтось зі знайомих. Підозрілого шуму ніхто з сусідів не чув, а отже жертва сама впустила вбивцю до квартири. Першим під підозру копів потрапив саме син Лариси, який знайшов її тіло. І під час допиту ці здогадки підтвердилися.

Жінка впала на підлогу, а Сергій ще більше озвірів – взяв подушку й притис до її обличчя, аби ніхто не почув криків про допомогу. А потім, коли Лариса перестала пручатися, син обмотав простирадло навколо шиї і задушив маму.

– Вони у неприязних стосунках уже тривалий час через документи на житловий будинок у якому він проживає. Мати проживає окремо у квартирі – сама, він окремо. Він прийшов ввечері у стані алкогольного сп’яніння між ними сталася бесіда, яка переросла в конфлікт? – сказав прокурор Бучанської окружної прокуратури Київщини Ігор Мороз

Душогуб забрав материн мобільний телефон, планшет і викрутив із підлоги металевий сейф, у якому жінка зберігала гроші і ті самі злощасні документи, через які родичі постійно сварилися. А потім зачинив квартиру на ключ і тихо зник.

Підозрюваний визнає свою провину частково: мовляв, матір лише бив, але не вбивав. Та спокутувати свій гріх чоловік буде в тюрмі. Його вже арештували і за ґратами він може провести решту своїх днів.