Пожежа у Хусті: подробиці пожежі на Закарпатті

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Юлія Захарченко |

Рятували з вогню домашніх улюбленців: на Закарпатті пенсіонери ледь не загинули у пожежі

Рятували з вогню домашніх улюбленців: на Закарпатті пенсіонери ледь не загинули у пожежі

У місті Хуст спалахнула пожежа на горищі житлового будинку за адресою вулиця Миколи Аркаса. Вогонь охопив близько 70 кв. м покрівлі будівлі та поширився на деякі кімнати.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у пожежі ледь не загинули 72-річний власник житла та його 68-річна сестра, яких знайшли всередині будинку.

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Пенсіонери намагалися знайти заповненому чадним димом помешканні та врятувати своїх домашніх улюбленців.

Рятувальники вивели людей з помешкання, яке палало, та передали до рук лікарів екстреної медичної допомоги.

За попередніми даними, у чоловіка виявили ознаки отруєння чадним димом. 72-річного пенсіонера госпіталізували до лікувального закладу.

Через понад 2,5 години рятувальникам вдалося локалізували вогонь, а згодом повністю ліквідувати пожежу. Наразі фахівці встановлюють збитки, нанесені полум’ям.

Вогонь пошкодив майно у кімнатах, знищив частину покрівлі та перекриття житлового будинку. Правоохоронці з’ясовують можливі причини пожежі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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