Сторона слідства поки не звернулася до суду для примусового відбору біологічних зразків у підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові 26 жовтня Миколи Харківського.

Про це повідомив адвокат дочки 58-річного загиблого в аварії Ігоря Носова Ігор Черняк.

За його словами, після ДТП 16-річний Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз.

– Безумовно, це його право за законом. Але в сторони слідства є право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. Поки це право не реалізоване, – повідомляє Ігор Черняк.

Представник постраждалої сторони наголошує: саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, що прямо впливають на кваліфікацію злочину.

– Іншими словами відібраний аналіз сечі виключає багато чого, але далеко не все! – додає адвокат.

Разом із тим, Ігор Черняк повідомляє, що нині слідство зібрало досить значний обсяг доказів, що підтверджує, що за кермом Infiniti перебував саме Микола Харківський.

– По-друге, у справі дуже оперативно було призначено низку необхідних експертиз. Хотілося б вірити, що вони будуть проведені в найкоротші терміни без будь-якої тяганини, – висловлює сподівання Ігор Черняк.

Третім важливим моментом у цій резонансній справі є встановлення всіх безпосередніх очевидців ДТП.

– Упевнений, що органи Нацполіції зроблять для цього все можливе. Наше спільне завдання – їм у цьому допомогти, – зазначає адвокат.

Смертельна ДТП у Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій Infiniti Микола Харківський проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару просто розірвало на частини. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – госпіталізували до лікарні.

Водію Infiniti Миколі Харківському надали допомогу амбулаторно.

16-річний водій, поки перебував у лікарні, намагався ввести слідство в оману. Неповнолітній, зайшовши до туалету, із чужого телефону зателефонував на лінію 102 та повідомив про викрадення Infiniti.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

28 жовтня підозрюваному в смертельній ДТП Миколі Харківському обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права застави.

Джерело: Ігор Черняк