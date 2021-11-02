У Харкові 29-річного чоловіка засудили до 11,5 років тюрми за зґвалтування дівчинки, якій не виповнилось і 14 років.

Вирок харків’янину винесли за злочин щодо малолітньої сестри його співмешканки у вересні 2019 року.

Думка про зґвалтування в чоловіка виникла, коли, повернувшись додому, застав дівчинку саму. Дитина в цей час саме спала на ліжку.

Прокинувшись, дівчинка почала чинити опір й намагалася відштовхнути кривдника.

Однак їй не вдалося себе захистити через те, що засуджений мав значну фізичну перевагу.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали представники Харківського районного управління поліції №2.

Про покарання для зловмисника клопотали представники Салтівської окружної прокуратури.

12 жовтня в Сарненському районі Рівненської області 28-річного чоловіка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави після оголошення підозри в зґвалтуванні 13-річної падчерки.

За даними слідства, влітку 2021 року чоловік вступив у статевий акт із неповнолітньою дочкою своєї співмешканки.

За скоєне йому загрожує ув’язнення до 15 років.