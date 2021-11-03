В Австралії знайшли живою 4-річну дівчинку, яка загадково зникла 18 днів тому

В Австралії знайшли живою 4-річну дівчинку, яка зникла безвісти 18 днів тому. Дитину знайшли у закритому будинку 36-річного чоловіка у Карнарвоні, що у Західній Австралії.

The moment Cleo was rescued pic.twitter.com/arusYi9kCa — WA Police Force (@WA_Police) November 3, 2021

4-річна Клео Сміт загадково зникла з намету в туристичному кемпінгу за 50 км від міста Карнарвон. Дитина зникла в ніч на 16 листопада – востаннє бачили, як вона спала в наметі о 1.30. Коли її батьки прокинулися о шостій ранку – дівчинки вже не було. Вона зникла разом зі спальним мішком, в якому спала.

Після зникнення дитини поліція влаштувала масові обшуки, а за інформацію про місцеперебування Клео обіцяли винагороду в 1 млн австралійських доларів. Правоохоронці отримали підказку обшукати будинок 36-річного австралійця.

Поліція увірвалася до його будинку зранку в середу, 3 листопада, де й знайшла дитину живою та неушкодженою.

— В одній із кімнат вони знайшли маленьку Клео. Один із офіцерів підняв її на руки і запитав: Як тебе звати? Вона сказала: Мене звати Клео, – сказав заступник комісара поліції Кол Бланш.

Наразі дівчинка вже зі своїми батьками. Її мати Еллі Сміт написала в Instagram: Наша сім’я знову разом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellie Smith (@elliejaydee23)

Поліція не розголошує деталей інциденту, але відомо, що 36-річний чоловік перебуває під вартою, його допитують слідчі. Правоохоронці лише зазначили, що затриманий не має стосунку до родини Смітів.

Фото: WA Police Force