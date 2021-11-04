Бігала у білизні по калюжах: свідки розповіли про матір померлої 8-річної лучанки

У Волинській області, де 28 жовтня померла 8-річна лучанка, сусіди її родини розповіли подробиці життя мами дівчинки.

Про дівчинку у школі та будинку згадують виключно з позитивного боку. Щодо матері, то її характеризували як досить дивну та агресивну. На контакт із мешканцями будинку вона не йшла, проте завдавала їм чимало клопотів.

– Бігала у білизні по калюжах, кидалась на дітей та… гавкала, – розповіли сусіди.

Окрім восьмирічної Уляни, мама дівчинки Наталія має повнолітнього сина, який вже давно мешкає окремо від них.

– Діти цієї жінки – що старший хлопець, що дівчинка – абсолютно нормальні. Про маму дитини не можу нічого хорошого сказати. Я особисто три роки тому писала на неї заяву до поліції та у службу у справах дітей через те, що вона кидалась до моєї чотирирічної дитини (…) Дільничний відмовився приймати заяву, то я ходила у міськвідділ. Усе закінчилось тим, що до неї прийшли і провели так звану профілактичну роботу, – розповіла сусідка потерпілої дівчинки.

Жінка пригадала, що батько дітей покинув сім’ю близько двох років тому. Припустила, що, ймовірно, причина такого рішення чоловіка полягає у психічних відхиленнях дружини, які почали гостро виявлятися.

Мешканці багатоповерхівки чули версію про отруєння дитини каштанами, однак стовідсотково підтвердити чи спростувати інформацію не можуть.

На дверях квартири, де мешкала дівчинка, вже місяць висить записка Уляни, у якій дитина вивела запрошення на власний день народження 28 вересня. До слова, дитина померла рівно через місяць після свята.

У записці дівчинка кликала до себе на іменини тата Мирослава та брата Тараса. Улянки не стало, а записка, написана дитячою ручкою, так і лишилась висіти на дверях.

Із власних джерел журналістам ІА Волинські Новини, які виїхали на місце події, стало відомо, що восьмирічна Уляна навчалася у Луцькій загальноосвітній школі №15.

Наразі триває слідство.

Дитина, ймовірно, могла отруїтися каштанами.

За попередньою інформацією, дівчинка їла вдома страву з каштанів, яку приготувала їй мама. Після того, як дитині стало зле, жінка не викликала швидку, а спробувала власноруч їй допомогти.

Джерело: ІА Волинські Новини

Фото: ІА Волинські Новини