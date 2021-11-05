У селі Абазівка ​​під Полтавою сталася смертельна аварія. На трасі Київ-Харків зіткнулися вантажівка та легковик.

Перше, що спадає на думку – водій вантажівки почав різко гальмувати, щоб пропустити пішохода. А водій легковика не встиг зреагувати і влетів у багатотонку.

Така версія не здивувала б нікого з місцевих, адже аварія сталася на нерегульованому переході.

На цьому місці було вже не одне смертельне зіткнення, жертвами яких ставали пішоходи.

Востаннє влітку водій на шаленій швидкості на смерть збив чотирирічну дівчинку.

Але саме ця аварія не схожа на попередні.

4 листопада в Одесі на Адміральському проспекті водій автомобіля Opel збив на пішохідному переході 15-річну дівчину, 21-річного хлопця і втік.

Дівчина загинула на місці події, хлопця із переломом ноги госпіталізували до лікарні.

Задля пошуку водія правоохоронці ввели в області спеціальну поліцейську операцію Перехоплення.