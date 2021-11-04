Харків’янин, який підірвав авто з людиною, отримав 15 років ув’язнення

У Харкові визнали винним 36-річного чоловіка через зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого дозволу. Він скоїв замах на життя водія Toyota Corolla.

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув ручну осколкову гранату в салон автомобіля.

У результаті вибуху водій отримав тілесні ушкодження, а саме: часткову ампутацію нижньої третини правої та лівої голені, рвані рани правої руки, закриту травму грудної клітини із множинними пораненнями грудної клітини, забієм серця та легень.

Внаслідок пошкоджень автомобіль потерпілого повністю знищено.

– За замах та знищення чужого майна, вчиненого шляхом вибуху, йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, – повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов.

Читайте Поблизу Харкова вибухнула автозаправка

У Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti Микола Харківський проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Джерело: Харківська обласна прокуратура