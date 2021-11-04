У Дніпрі племінник приревнував дядька до молодої дружини і влаштував криваве місиво

У Дніпрі 24 жовтня у приватному будинку вбили 47-річного чоловіка. До поліції звернулася жінка та повідомила, що виявила тіло родича з тілесними ушкодженнями без ознак життя.

Закатоване тіло чоловіка знайшла тітка, яка досі не може оговтатися від шоку.

Смертельними для господаря цього будинку стали больовий шок та величезна крововтрата. Перед тим, як втекти з місця розправи, вбивці нанесли жертві понад півсотні ударів.

Жив Євген самотньо й тихо. Працював різноробом та періодично випивав. Сусіди кажуть, чоловік й мухи не образив.

Рідні чоловіка спершу подумали, що той став жертвою розбійників. Бо дім злочинці буквально перевернули догори дриґом і винесли всі цінні речі, які були у господаря.

Згодом поліцейські повідомили мотив вбивства. Чоловіка, за їхніми даними, вбили не заради наживи, а через ревнощі. Двох підозрюваних уже затримали – фактично за гарячим слідом. Вони навіть не встигли позбутися речей жертви.

— Обоє вони – жителі Дніпра, обом по 24 роки, один із підозрюваних раніше був засуджений за скоєння розбійного нападу. Раніше між одним із чоловіків і жертвою вже був конфлікт, як вдалось встановити, на ґрунті ревнощів. Тому слідство розглядає і цю версію, – розповіла співробітниця відділу комунікації поліції Дніпропетровщини Ольга Кузнєцова.

Організатором злочину виявився, за даними поліції, племінник Євгена. Вони з другом, начебто, вночі вдерлися до будинку та забили дядька до смерті. Бо Яків приревнував до нього свою молоду дружину.

— Його дружина, цього Яші, полюбляє випити. Вона запропонувала Євгену випити, а той погодився. На цьому розійшлися. А вона, дурепа, сказала, що з ним пила. А він каже: Ти, певне, з нею ще й спав? Але Євген цього не робив, – каже тітка вбитого.

Тепер за несамовиту нічну розправу над родичем ревнивцеві та його другу світить аж по 15 років за ґратами.