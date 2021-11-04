У Харківській області, Чугуївському районі, поліція з’ясовує обставини травмування підлітка, якому відірвало фалангу пальця руки внаслідок вибуху піротехнічного пристрою.

Повідомлення про подію, що сталася на території дачного кооперативу Малинівської ОТГ поблизу села Коробочкине, надійшло до поліції 3 листопада о 14.25.

– На місці поліцейські встановили, що компанія з п’яти хлопців 9-14 років з села Коробочкине виїхали на поля збирати залишки капусти. На території дачного домоволодіння один з хлопців знайшов піротехнічний пристрій та відірвав чеку, – повідомили поліцейські.

У Харківській області хлопцю відірвало фалангу пальця внаслідок вибуху піротехніки / 3 фотографии

В результаті вибуху 13-річна дитина отримала тілесні ушкодження. Товарищі хлопця викликали поліцію і швидку медичну допомогу. Потерпілий з пораненням кисті доставлений до лікарні.

Читайте На АЗС поблизу Харкова після вибуху продовжує горіти газовий конденсат

Служба безпеки України запобігла здійсненню кількох терактів у Закарпатській області.

За версією слідства, злочинці збиралися підпалити Генеральне консульство однієї з сусідніх країн, спалити машини з іноземними номерами, пошкодити історичний пам’ятник, а також замовити замах на відомого громадського діяча.

Джерело: поліція Харківської області

Фото: поліція Харківської області