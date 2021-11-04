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Людмила Богданова |

У Києво-Печерській лаврі сталася пожежа

пожежа у Києво-Печерській Лаврі

У Києві сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. Дим йшов з даху будівлі. На місце прибули рятувальники.

Оновлено 15.05. Рятувальники ліквідували пожежу на території Києво-Печерської лаври о 14.45.

За даними ДСНС, на території Києво-Печерської лаври сталося загоряння у майстерні, де розписують ікони, вогонь поширився на покрівлю. Пожежа виникла о 13.45, а о 14.37 її локалізували на площі 100 кв. м.

– О 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється), – йдеться у повідомленні.

пожежа у Лаврі
пожежа у Лаврі
пожежа у Лаврі
пожежа у Лаврі
пожежа у Лаврі
пожежа у Лаврі
У Києво-Печерській лаврі сталася пожежа / 3 фотографии

До ліквідації пожежі у Києво-Печерській лаврі долучилися 55 співробітників ДСНС, на місці залучили 13 одиниць техніки.

У місцевих пабліках з’явилися відео пожежі у Києво-Печерській лаврі.

На початку вересня у Києві сталася пожежа у Костелі святого Миколая. Загоряння виникло між першим і другим поверхами історичної будівлі.

Ніхто з людей не постраждав, але вогонь пошкодив храм і знищив унікальний орган. Гроші на відновлення Костелу святого Миколая почали активно збирати всі небайдужі.

Зараз до храму нікого не пускають, а реконструкція може розпочатися уже у квітні 2022 року. За попередніми підрахунками, знадобиться близько 75 млн грн.

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Фото: ДСНС

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