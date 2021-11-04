70-річного жителя Южного судитимуть за зґвалтування, сексуальне насильство та розбещення 13 неповнолітніх дітей.

Обвинувальний акт до суду скерували ювенальні прокурори Доброславської окружної прокуратури.

За статеві злочини чоловіка судили неодноразово. Повертаючись із місць для відбування покарань, зловмисник кілька разів змінював прізвище та місця проживання.

Цього разу він постане перед судом за злочини, вчинені протягом 2020-2021 років.

Слідчі встановили, що впродовж цього часу чоловік заманював до свого тимчасового помешкання хлопчиків віком від 8 до 14 років.

Він обіцяв їм, що дозволить пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та нагодує солодощами. Інколи навіть залишав дітей у себе ночувати.

Дії сексуального характеру до неповнолітніх вчиняв, користуючись їхньою безпорадністю та фізичною перевагою.

Багато хто з дітей ставав жертвою зловмисника повторно, дехто потерпав від злочинних дій упродовж кількох місяців.

Про те, що відбувалося в квартирі, наказував хлопчикам нікому не розповідати. Усе це супроводжувалося психологічним тиском та погрозами.

Наразі за клопотанням прокуратури зловмисник перебуває під вартою.

Як наголошують в Одеській обласній прокуратурі, за скоєне на чоловіка чекає довічне ув’язнення.