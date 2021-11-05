У міжнародному аеропорту Бориспіль в громадянина України, який хотів відлетіти до Рима, на зеленому коридорі вилучили 111 предметів часів Третього рейху.

У валізі 53-річного українця виявили каски, ложки, виделки, консервний ключ, 80 монет із білого металу, ґудзики, газбак – ємність для зберігання протигазу, фляги, біноклі, кістяне намисто з черепами, іспанські хрести (відзнака для німців, які брали участь у Громадянській війні в Іспанії протягом 1936-1939 років), військові авіаційні годинники люфтваффе, скульптурну голову Гітлера.

Голова Гітлера: українець хотів вивезти в Італію понад 100 предметів часів Третього рейху / 3 фотографии

– Практично на всіх предметах зображено свастику та написи, пов’язані з діяльністю нацистської Німеччини і Третього рейху, – повідомили митники.

Чоловік хотів продати ці предмети, щоб компенсувати вартість квитка до Рима.

Митну декларацію пасажир не заповнював, відповідних документів на право вивезення предметів, які можуть мати історичну цінність, у нього не було.

Старовинні предмети вилучили та доправили на експертизу для визначення їхньої історичної, музейної цінності та вартості.

На чоловіка склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Українські прикордонники у Чорноморському порту виявили двох нелегалів серед вантажу тканини, який прибув з Туреччини теплоходом у напівпричепі вантажівки.

Затримання незаконних мігрантів – це результат реалізації випереджувальної інформації оперативниками Одеського загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці.

Іноземці не мали жодних документів, але назвалися громадянами Сирії. Розповіли, що хотіли потрапити до родичів в Італію, і кожен за так звану мандрівку у порту Туреччини заплатив по €7 тис.

Джерело: Київська митниця Держмитслужби

Фото: Київська митниця Держмитслужби