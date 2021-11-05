5 листопада суд має розглянути питання про примусове відібрання зразків у підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові Миколи Харківського.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив адвокат постраждалих Ігор Черняк.

Засідання ініціювали своїм зверненням органи досудового розслідування, тому що підозрюваний у перший день аварії відмовився від здачі крові.

Однак захисника турбує той факт, що в Україні не існує “нормальної” методики примусового відібрання зразків.

– Це означає, що, умовно кажучи, будь-яка людина, до якої застосували силу через відмову здавати зразки, потім звернеться до Європейського суду із прав людини, ще й компенсацію від держави отримає. Тому це велика проблема, – наголошує Ігор Черняк.

Захисник постраждалих стверджує, що нині розслідування слідчим ускладнює певний ряд кримінально-процесуальних норм через вік підозрюваного.

– Ми маємо справу із неповнолітнім. Цим ця справа, наприклад, відрізняється від ДТП із Зайцевою в 2017 році. Інший важливий момент полягає в тому, що в багатьох резонансних аваріях майже відразу винуватці визнавали вину і йшли на контакт зі слідством. Микола Харківський відмовився надавати будь-які пояснення, покази і вину свою не визнає, – говорить Ігор Черняк.

Адвокат нагадав, що Микола Харківський в день аварії зателефонував до поліції під вигаданим ім’ям, щоб повідомити про викрадення машини, а потім намагався покинути лікарняний заклад.

– Лише завдяки діям правоохоронців його все ж таки затримали, – додає Ігор Черняк.

Адвокат потерпілих Ігор Черняк повідомляв, що станом на 2 листопада сторона слідства не зверталась до суду для примусового відбору біологічних зразків у підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові 26 жовтня.

Нагадаємо, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару просто розірвало на частини. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – госпіталізували до лікарні.

Водію Infiniti Миколі Харківському надали допомогу амбулаторно.

28 жовтня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права застави.