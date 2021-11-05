У Миколаївському порту іноземці намагалися перетнути кордон із жіночими паспортами

У морському порту Миколаєва прикордонники виявили проблеми із документами у 30 членів екіпажів іноземних суден.

Під час перевірки співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах моряків-єгиптян.

При цьому в офіційних паперах п’ятьох громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони – жіночої статі.

Морякам із проблемними документами відмовлено у перетині державного кордону України.

Усі вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з України.

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У Польщі 33-річна громадянка України відгамселила ногами рейсовий автобус. Такі дії жінки стали реакцією на відмову водія автобусу у посадці через відсутність захисної маски.

Інцидент стався у місті Груєць Мазовецького воєводства. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба