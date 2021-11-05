В одному з готелів в американському місті Портленд, у штаті Орегон, препарували тіло 98-річного Девіда Сондерса, який помер від коронавірусу.

Дружина чоловіка пожертвувала його тіло для медичних досліджень після того, як він помер у серпні від Covid-19. Від побаченого жінка жахнулася.

— Я хотіла це зробити суто для науки, а не для того, щоб його тіло було виставлено на показ, – сказала в інтерв’ю дружина чоловіка Елсі Сондерс.

Вона описала подію “хворою” та розповіла, що дізналася про інцидент із новин і тепер “намагається зібратися з думками”.

Після того, як Університет Луїзіани відмовився прийняти тіло, дружина Сондерса звернулася до компанії Med Ed Labs, яка займається поставками тіл військовим, урядовим і профільним організаціям.

Про розтин тіла минулого тижня повідомив сіетлський телеканал King 5 News. У сюжеті журналістів йшлося, що глядачі за перегляд розтину тіла заплатили по $500.

На кадрах тіло Девіда Сондерса було розмитим, хоча в один момент з’явився чоловік, який керував розтином. У його руках були частини тіла померлого, які він пізніше розкладав на поверхні.

Сторінка заходу Showpass рекламувала подію 17 жовтня як клас “лабораторії трупів”, який вас “задовольнить”. Відомо, що за препаруванням тіла прийшло подивитися 70 осіб.

Організатор цього заходу сказав, що його метою було “створення освітнього досвіду для людей, які зацікавлені більше дізнатися про анатомію людини”. У готелі, де відбувся захід, заявили, що організатори ввели персонал в оману і приховали справжню мету.

У поліції Портленду заявили, що не порушуватимуть кримінальну справу через відсутність складу злочину, підкресливши, що в цьому випадку може мати місце лише порушення цивільних прав.

Водночас, у США інцидент спричинив шквал обурення у громадськості. Компанії Med Ed Labs тепер доведеться сплатити за кремацію Сондерса.