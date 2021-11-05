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Юлія Захарченко |

У Затоці чоловік вдарив молотком та поранив ножем у живіт гостя, а потім переховувався у знайомих

У Затоці чоловік вдарив молотком та поранив ножем у живіт гостя, а потім переховувався у знайомих

У селищі Затока 37-річний чоловік вдарив молотком у голову та ножем у живіт 35-річного одесита, якого запросив до себе додому в гості.

За даними поліції, чоловіки познайомилися випадково, коли один з них приїхав до своїх знайомих у Затоку. Громадянин запросив жителя Одеси до себе додому, пригостив алкоголем, а коли виникло непорозуміння, то вдарив гостя молотком та поранив ножем.

Після завданого поранення 35-річний чоловік втік з чужої оселі та втратив свідомість. На одній з вулиць Затоки його виявив випадковий перехожий, який викликав екстрену швидку медичну допомогу та працівників поліції.

Йому надали вчасну медичну допомогу. У поліції зазначили, що його життю більше нічого не загрожує.

Після скоєного 37-річний мешканець Затоки почав ховатися у своїх знайомих. Правоохоронці розшукали його за два дні.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує позбавлення волі терміном до восьми років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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