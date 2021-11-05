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Марія Степанюк |

Українка намагалася без дозволу перетнути кордон з Угорщиною і побилася з полісменом

поліція Угорщини

35-річна громадянка України намагалася перетнути кордон Угорщини без відповідних документів через КПП Берегшурань (Лужанка).

Коли правоохоронці її викрили, жінка напала на угорського поліцейського. Окружна слідча прокуратура Дебрецена висунула їй звинувачення.

Відомо, що інцидент стався 19 серпня 2021 року. Для перевірки документів вона надала свій паспорт, але угорські правоохоронці відмовили їй у перетині кордону. Тоді вона забрала свій паспорт та все ж вирішила перетнути кордон без дозволу.

Полісмен намагався зупинити порушницю, застосувавши до неї фізичний примус. Жінка почала кричати, штовхати правоохоронця та чинити опір, поки на неї не наділи кайданки.

Слідча прокуратура ухвалила рішення про затримання жінки за насильство над посадовою особою. Пізніше її допитали та помістили під арешт.

Пізніше суд міста Вашарошнамень засудив 35-річну українку до умовного терміну та депортації з Угорщини.

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Джерело: Mukachevo.net

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