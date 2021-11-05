У Харківській області травмувалася семирічна дівчинка, яку виховували у будинку сімейного типу (родина, яка не зареєструвала шлюб, однак взяла на виховання та спільне проживання щонайменше п’ятьох сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування).

Повідомлення до поліції надійшло з лікарні. Медики розповіли, що до них потрапила семирічна дитина з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці поїхали на місце проживання дівчинки та з’ясували, що за адресою розташований будинок сімейного типу, в якому живуть вісім дітей, 49-річні чоловік та дружина.

Поліцейські поспілкувалися з батьками та вихованцями будинку, яких згодом тимчасово помістили до дитячої лікарні. За словами батька, семирічна дівчинка впала зі сходів.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що фізичне насильство щодо дівчинки скоїв батько-вихователь як покарання за пошкоджену книгу.

За її словами, відомо про інші порушення щодо вихованців ДБСТ з боку батьків, зокрема, на гідне ставлення, належні умови розвитку та виховання.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Найбільше покарання передбачає позбавлення волі терміном до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці та фахівці з’ясовують всі обставини травмування дівчинки.

Джерело: Нацполіція, Людмила Денісова