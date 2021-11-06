Мріяла погуляти на весіллі брата: у Кам’янці-Подільському по-звірячому вбили жінку

Трагедія сталася у Хмельницькій області.

У Кам’янці-Подільському прямо поблизу шкільного стадіону по-звірячому вбили жінку.

Вона поверталася з роботи додому, саме тоді її й підстерігав вбивця – жорстоко побив, затяг у кущі, задушив і навіть брався ґвалтувати.

На понівечене тіло натрапила мати жінки.

38-мирічна Світлана закінчила свій робочий день у магазині, о 22.00 передала зміну й пішла додому. От тільки рідні її так і не дочекалися. Чоловік жінки того дня був у відрядженні, тож дорослий син Олександр, якому вже 18, розпочав пошуки матері сам.

– О дванадцятій годині сидів дома, дуже бистро пройшов час, я даже не замітив. Дивлюся на годинник – 12 година – мами ще немає дома. Вона мала бути ще в 11. Я сів на мотоцикла і поїхав. На роботі її немає, ніде немає, ті стежки де вона ходила немає її, ходив по кладовищу недалеко там. Дивився може стало плохо десь, впала, – ділиться син загиблої Олександр.

До пошуків доєдналася й мати Світлани. Жінка вирішила сама пройти всю дорогу дочки від роботи додому.

– Вона завжди йшла цією доріжкою. Я забила тревогу, бо вже її не було. В два часа я почала шукати. А в три часа ночі ми пішли цею дорогою, – повідомила мати.

І мати свою дочку таки знайшла. Втім, приводу радіти не було, бо Світлана була мертва.

– Отако свічу фонариком, дивлюся лежить ніби чорний мішок. Я туда. Дивлюся моя дитина, порвана вся, побита, ізуродована. Оце місце. Тут ірод проклятий її забив. Голенька лежала без нічого. Вся в синяках, – розповіла жінка.

Як пояснили родині правоохоронці, причиною смерті стало удушення.

Але у жінки був пробитий череп, на тілі – синці та гематоми. За попередньою версією поліції, вона стала жертвою нападу.

Зловмисник намагався ще й зґвалтувати Світлану, про що свідчить знятий одяг, але, ймовірно, його хтось злякав. Тож він забрав телефон жертви і втік.

Мешканці найближчих будинків кажуть: уже звикли, що на шкільному стадіоні збираються галасливі компанії, тому жінка могла й кликати на допомогу, але ніхто не звернув уваги на крики.

Марина, колега вбитої жінки, каже: Світлана була гарною і до неї нерідко залицялися покупці, але та завжди відмовляла й казала, що кохає свого чоловіка. Тож є імовірність, що якийсь збоченець вирішив домогтися її силою.

Поховали Світлану в день, у який її брат планував гуляти весілля. В сукні, яку вона спеціально шила для цього свята. Рідні та знайомі сім’ї – у повному розпачі! Кажуть: не заспокояться, поки вбивцю не знайдуть і не посадять довічно.

Ще більшим був шок сім’ї загиблої, коли поліцейські затримали підозрюваного: ним виявився їхній родич.

Тієї ночі він випадково зустрів Світлану й запропонував провести додому.

Чоловік має кримінальне минуле. Тільки 2019-го вийшов на волю, а сидів за вбивство дружини. І її він перед розправою зґвалтував шваброю.

Світлану ж, говорить, не хотів ґвалтувати. Так вийшло…

В результаті проведеної роботи і низки експертиз вдалося довести причетність 39-річного мешканця Кам’янця-Подільського до цього злочину. Він у вчиненні злочину зізнався. Наразі йому вже оголошено про підозру у вчиненні навмисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням, особою, яка раніше вчиняла такий злочин. На час слідства підозрюваного відправлять під арешт. А в майбутньому йому загрожує довічне ув’язнення.