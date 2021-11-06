Силою заштовхав у квартиру: у Києві пенсіонер взяв у заручниці 20-річну дівчину

До поліції Києва вдень зателефонувала перелякана дівчина і благала врятувати. Вона пояснила, що її силою заштовхав у квартиру незнайомий чоловік. За лічені хвилини під будинком на Троєщині були поліцейські та рятувальники, які приїхали визволяти заручницю.

У квартирі, звідки телефонувала дівчина, ніхто не відчиняв, тому поліцейські боялися найгіршого. Без особливих зусиль виламали двері до тамбура, в квартирі вони були значно міцніші, тому застосували спецінструменти.

Дівчина сховалася у ванній. Коли господар відволікся, вона хутко заскочила всередину і зачинила двері.

А господаря правоохоронці застали у кімнаті, перед телевізором. Він не міг пояснити, чому силоміць утримує дівчину, бо був дуже п’яний. Драгер показав 2,4 проміле алкоголю в крові.

А 20-річна бранка, трохи заспокоївшись, розповіла поліцейським, як опинилася у пастці.

Вона нібито йшла повз цей будинок. Біля одного з під’їздів її перестрів пенсіонер. Спочатку запитав котра година, а потім попросив допомогти донести важкий пакет. Щойно вони підійшли до дверей, чоловік замість подяки силою заштовхав помічницю у свою квартиру і зачинив за собою двері.

Тепер 61-річний чоловік у СІЗО. Сусід, який ремонтує розтрощені двері його квартири, каже, що не вірить жодному слову жертви.

А сусід, який живе поверхом вище, взагалі твердить, що нещодавно бачив з ним цю дівчину.

Інші мешканці будинку розповіли, що попри поважний вік їхній сусід частенько з’являвся у супроводі молодих жінок. Його тут знають як хорошого сантехніка та електрика. Чоловік добре заробляє, років 10 тому розлучився.

Тому вважають, що це чергова подружка вирішила за щось помститися і розіграла цілу виставу.

Але в поліції поки інша версія. Там вважають, що чоловік таки утримував дівчину, а за це загрожує до трьох років в’язниці.