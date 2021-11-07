У місті Кам’янське Дніпропетровської області сталася трагедія. Жінка після сварки з чоловіком вирішила вкоротити собі віку та лягла посеред автодороги.

За даними місцевих ЗМІ, під час прогулянки біля дороги чоловік заявив жінці про своє бажання розлучитися з нею. Найімовірніше, ця новина дуже засмутила її.

Жінка вирішила покінчити життя самогубством та у темний час доби лягла посеред проїжджої частини. Незабаром один з автомобілів не помітив людину на дорозі та переїхав жінку.

Постраждала загинула на місці аварії. Відео автокатастрофи потрапило у соціальні мережі. Ймовірно записи з камер відеоспостереження могли надати підприємство чи організація, розташовані поруч з місцем аварії.

На кадрах можна помітити, як жінка лягла на дорогу. Спочатку поруч з нею проїхав один автомобіль, не зачепивши громадянку. Проте згодом інша машина наїхала на тіло жительки Кам’янського.

Користувачі соціальних мереж нагадали, що життя людини – найвища цінність. Вони закликали українців ставитися до інших з повагою та берегти себе.

Джерело: Depo.Дніпро